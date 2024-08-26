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Эштреков рассказал о перспективах «Локомотива» в борьбе за золото РПЛ эксклюзив

26 Августа 2024 • 17:03 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Ростов

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о лидерстве «железнодорожников» в РПЛ. 

- Таблицу РПЛ возглавил «Локомотив». Как воспринимаете этот факт? Неожиданность для вас?

- На сегодняшний день это очень хорошо, но важно двигаться вперед и не сбавлять результаты. Ребята молодцы. Сейчас не надо смотреть на то, что из команды ушло много футболистов перед этим сезоном. Это дало возможность молодым ребятам проявить себя. Свои воспитанники сейчас очень стараются, и пока у них получается.

- Можно ли назвать Батракова открытием сезона?

- Пока не стоит спешить. Но то, что он талантлив, - это правда. Теперь надо смотреть, как он будет проявлять себя в дальнейшем. На данный момент он выглядит очень хорошо, забивает, отдает голевые передачи, и есть все предпосылки, что он будет и дальше прибавлять.

- Вы говорите о Батракове с осторожностью. Есть опасения, что он подхватит звездную болезнь?

- Все зависит от воспитания. Наверное, в команде не дадут такому случиться. Там есть старшие ребята. В тренерском штабе будут, если что двигать его в правильном направлении. В любом случае ничего нельзя исключать. Мы ведь знаем много примеров, когда какие-то игроки на определенном этапе начинали блистать, а потом пропадали. Главное, чтобы у Батракова продолжалось нынешнее направление развития.

- «Локомотив» можно назвать лидером по игре?

- Это на любителя. У команды есть тактические варианты под разных соперников. Главное, чтобы баланс атаки и обороны сохранялся. Тренерский штаб и сам понимает, что в защите игру можно и нужно улучшать. По пропущенным мячам многие другие команды идут лучше «железнодорожников». Поэтому тут надо отрегулировать игру. Ведь от линии обороны многое зависит. Если получится, желательно ее усилить новичком. 

- В отличие от «Зенита» в основе «Локомотива» выходит десять россиян. Для вас это важно?

- Это очень важно. В команде много своих воспитанников. Сулейманов, другие ребята. В последнем туре «Краснодар» играл с «Динамо», и в составах вышли по три россиянина. Желательно не сбиваться на легионеров. В этом плане «Локомотив» на правильном пути. Если обращать внимание на молодых ребят, кто-то будет проявлять себя обязательно. Тот же Батраков потихоньку подходил к основе. В первых своих матчах он выглядел не так ярко, а потом почувствовал доверие, и мы видим, как он проявляет себя сейчас. Он очень нужен команде. 

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- Какие перспективы у команды видите? Она сможет реально бороться за золото или спады неизбежны и лидерство случайно?

- Думаю, что надо реально смотреть на вещи. На длинной дистанции это сложно будет сделать. Но раз команда поднялась высоко, то надо стараться удержаться. В любом случае конкуренция большая. «Зенит», «Спартак», «Динамо», другие клубы. Есть шесть-семь команд, которые могут побороться за первое место.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Эштреков

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