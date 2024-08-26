Лунёв скоро вернётся в общую группу «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв избежал серьёзного повреждения. Уже скоро вратарь возобновит тренировки в общей группе «бело-голубых».

«Дополнительное обследование, к счастью, не выявило у Лунева патологических состояний. В ближайшие дни он вернётся в общую группу», - пишет телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу «Динамо».

Напомним, Лунёв пополнил «Динамо» этим летом. В составе московского клуба он конкурирует с Игорем Лещуком за место в основе. Прошлым клубом российского голкипера был «Карабах».

В седьмом туре РПЛ «бело-голубым» предстоит выезд в Оренбург на игру с местным одноимённым коллективом.