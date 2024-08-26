Гранат: «Рано говорить, что «Спартак» обрёл своего тренера»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о «Спартаке». При Деяне Станковиче «красно-белые» не проигрывают во всех турнирах уже с первого тура РПЛ.

«Пока рано говорить, что «Спартак» в лице Станковича своего тренера обрёл. Вспоминая начало Абаскаля в «Спартаке», команда играла уверенно и добивалась хорошего результата. Однако тот отрезок, который Станкович в «Спартаке» проводит, оправдывает его назначение», - говорит Гранат с «Чемпионатом».

Напомним, в минувшие выходные «Спартаку» удалось не проиграть в гостевом матче с «Зенитом» в шестом туре РПЛ. Завершился поединок нулевой ничьей. В концовке «красно-белые» имели моменты, чтобы увезти три очка из Питера.

В седьмом туре Премьер-лиги команда Станковича будет играть дома против «Рубина».