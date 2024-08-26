23-летний правый вингер Алишер Одилов пополнил ряды «Химок» на правах свободного агента, об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Последним клубом воспитанника «Пахтакора» был ташкентский «Олимпик».

Стоит отметить, что Одилов принимал участие на Олимпийских играх в Париже в составе сборной Узбекистана, которая не смогла выйти из группы.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 12 играх, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

«Химки» после шести туров чемпионата России занимают 11-е место в турнирной таблице с шестью очками в активе.