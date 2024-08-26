Колыванов: «Нет у «Динамо» победного духа»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о московском «Динамо». Клуб в минувшие выходные не смог обыграть дома «Краснодар» (0:1) и упустил шанс выйти на первое место турнирной таблицы РПЛ.

«Нет у «Динамо» победного духа. Нужно выигрывать - играют совсем невнятно. Не знаю с чем связано. Может быть, Марцел Личка просто не победитель. Их игра с «Краснодаром», не понравилась, средненько. Ощущение, что забивать динамовцы разучились», - цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, что по итогу шести матчей текущего сезона Российской премьер-лиги динамовцы занимают с 12 баллами четвёртое место. От первого места отставание составляет три балла. В седьмом туре «бело-голубым» играть против «Оренбурга» в гостях.