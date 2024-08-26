Испанская «Валенсия» заинтересована в аренде защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте, об этом сообщает Relevo.

По данным источника, парагваец является фаворитом руководства «Валенсии» на случай ухода турецкого защитника Дженка Озкаджара, который близок к переходу в «Вальядолид».

Контракт 24-летнего футболиста с «Валенсией» рассичтан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Дуарте не провел ни одного матча за «красно-белых». Ранее СМИ сообщали, что главвый тренер столичного клуба Деян Станкович не рассчитывает на центрального защитника.