Ташуев: «Батраков напоминает молодого Головина»

Российский тренер Сергей Ташуев высказался об одном из самых ярких игроков не только московского «Локомотива», но и всего чемпионата России в целом – Алексее Батракове.

«Он набирает, исполняет, похож сильно на молодого Головина. Такой же быстрый, удар хорош и поставлен. Даже есть внешнее сходство. Хотя если вдруг он из строя выйдет, может возникнуть проблема. Нужен какой‑то сильный иностранец в состав еще», - делится Ташуев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» с Батраковым в составе идёт на первом месте таблицы РПЛ с 15 баллами по итогу шести туров. В минувшее воскресенье «Локомотив» обыграл дома «Ростов» (3:2). Батраков забил гол и оформил ассист, а после был признан лучшим игроком поединка.