Орещук – о Николиче: «За полтора месяца команду не построить»

Российский агент и функционер Роман Орещук высказался о сербском тренере московского ЦСКА Марко Николиче. Он возглавил клуб этим летом.

«Знаю его требования – он хороший и компанейский человек, требовательный тренер. Пока у него что-то получается, но это нормально. Его недавно пригласили, а команду за полтора месяца не построить. У нас же как говорят: «Запрягают долго, а едут быстро», - говорит Орещук для Metaratings.

Напомним, ЦСКА по итогу шести прошедших туров РПЛ разместился на шестом месте турнирной таблицы. В активе у московского клуба 10 баллов, отставание от первой строчки – пять баллов.

В седьмом туре «армейцам» предстоит играть в гостях с «Химками» из середины таблицы.