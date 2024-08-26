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Защитник «Спартака» Абена: «Я наконец-то здесь и счастлив»

26 Августа 2024 • 16:45 Комментировать

Новичок «Спартака» Миенти Абена рассказал об адаптации в клубе, работе с главным тренером Деяном Станковичем и новых партнерах по команде.

Экс-защитник «Ференцвароша», 29-летний Абена в интервью официальному сайту рассказал, что клуб оказывает ему всю возможную поддержку, а требования главного тренера Деяна Станковича ему уже знакомы.

«Это все тот же Деян Станкович, с которым я работал в Будапеште. Такой же фанатично преданный футболу и голодный до побед. Возможно, тренер видит во мне те же качества, поэтому у нас сложились такие теплые отношения. Переход длился довольно долго, поэтому при встрече я сказал: «Я наконец-то здесь и счастлив».

Абена также отметил, что по требованиям Станковича должен четко действовать против своих оппонентов один в один и не оставлять много пространства позади себя.

Кроме этого суринамский защитник поделился мнением о новых партнерах по команде.

«У нас классная банда. Впереди несколько больших мастеров. Невысокие ребята, зато как комбинируют! Но это и не удивительно, ведь чемпионат России посильнее венгерского».

Контракт между Миенти Абеной и московским «Спартаком» подписан на два года.

Абена является трехкратным чемпионом и обладателем Кубка Словакии, а также двукратным чемпионом Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
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