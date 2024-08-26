Слуцкий — о Дзюбе: «Удивляет, что он без клуба»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, который сейчас возглавляет китайский «Шанхай Шеньхуа», высказался о нападающем Артёме Дзюбе, который на данный момент находится без клуба.

Специалист отметил, что его удивляет тот факт, что форвард до сих пор не смог найти себе команду.

«Уверен, что Дзюба с его квалификацией, опытом, желанием, характером и харизмой пригодился бы практически любому клубу РПЛ», - приводит слова Слуцкого Sport24.

Напомним, что 36-летний форвард находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с московским «Локомотивом».