Петрушин объяснил, почему лучшими игроками матча «Динамо» - «Краснодар» стали вратари

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Краснодара».

- Почему «Динамо» уступило «Краснодару»?

- Перед этим матчем у меня было не очень хорошее предчувствие. Так и случилось. Хотя нельзя сказать, что «Динамо» уступило «Краснодару» по игре, особенно во втором тайме. Хозяева владели полным преимуществом. Мне вообще показалось, что «Краснодар» был не очень готов функционально. Больше половины второго тайма команда Лички имела колоссальное превосходство, не хватало только гола. Если бы «Динамо» сумело отыграться, то вырвало бы победу. Но этот был не день «бело-голубых».

- Был ли пенальти на Лаксальте на 87-й минуте матча?

- Да. Это чистый пенальти. Какие еще назначать? Не знаю, почему Карасёв этого не сделал.

И на ВАР ему не подсказали. Там был чистейший захват игрока. Это вообще был решающий эпизод, я считаю. Поставь мяч на точку – еще неизвестно, как бы закончился матч. Возможно, «Динамо» дожало бы соперника, потому что во втором тайме хозяева владели преимуществом, кроме последних 10-15 минут. Там уже просто пошла авантюра со стороны «Динамо».

- Имеете в виду момент с приходом Лещука в штрафную «Краснодара»?

- Он вообще оказался героем встречи. Игорь спас команду в тех эпизодах, когда было три выхода один на один. Его можно было бы признать лучшим игроком встречи, потому что счет мог быть намного крупнее.

- Коллегу Лещука Агкацева тоже хвалят за этот матч. Согласны с высокой оценкой его игры?

- Да. Я тоже считаю, что он был лучшим на поле. Особенно во втором тайме. Еще понравился Бителло. Он должен был забивать в том моменте, когда Тюкавин здорово сыграл пяткой.

- С чем связываете тот факт, что вратари стали лучшими в своих командах?

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- Потому что футбол смотрелся. Он понравился зрителям. Когда много моментов – голкиперы выручают свои клубы и этим выделяются.

- Лещук сможет заменить Лунёва, если тот пропусти какое-то время из-за травмы?

- Трудно сказать. С «Краснодаром» он выручил. Что будет в следующем кубковом матче – неизвестно.

- От Тюкавина большего ожидали?

- Хочется, чтобы он забивал, но сезон на сезон не приходится. В этом и проявляется класс футболиста, когда он забивает каждый сезон. Но в этом что-то у Кости не идет. Хотя один мяч он забил. Нужно отличиться в нескольких матчах подряд, тогда все встанет на свои места. Моменты ведь у него есть. Если их не было – это другое дело. А так нужно везение.

- «Динамо» подписало марокканского форварда Маухуба. Что вы об этом думаете?

- Нападающий однозначно необходим. Тюкавин сейчас один. Но я не знаю, что новичок из себя представляет. Надо смотреть его на поле.

- Так получается, что «Краснодар» снова не пропустил «Динамо» на первое место. Есть зуб на эту команду?

- Да, пока этот клуб для «Динамо» является неудобным соперником, хотя вчера шансы были. Как я говорил, если бы забили один мяч, то «Динамо» вырвало бы победу, я уверен, потому что «быки» после перерыва просто сдулись.

Елена Григорьевская