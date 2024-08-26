Стала известна символическая сборная шестого тура РПЛ по версии «Матч Премьер»

Определилась символическая сборная шестого тура Российской премьер-лиги по версии «Матч Премьер». В число 11 лучших футболистов попали три представителя московского ЦСКА.

Сборная шестого тура РПЛ по версии «Матч Премьер»:

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар», 1*);

Защитники: Томас Галдамес («Крылья Советов», 1), Мойзес (ЦСКА, 1), Игорь Юрганов («Факел», 1), Даниэль Фернандес («Химки», 1);

Полузащитники: Иван Обляков (ЦСКА, 3), Кевин Ленини, Виктор Са (оба — «Краснодар», 1), Алексей Батраков («Локомотив», 3), Роналдо («Ростов», 1);

Нападающий: Тамерлан Мусаев (ЦСКА, 1).

* - количество попаданий в сборную тура в сезоне-2024/25.