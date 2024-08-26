Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», до конца трансферного окна грозненский «Ахмат» планирует подписать форварда. Клуб активно ищет усиление в атаку, в основном в Латинской Америке. С представителями некоторых футболистов уже идут активные переговоры.

Напомним, что грозненский клуб этим летом покинули Мохамед Конате и Гамид Агаларов, при этом «Ахмат» подписал 25-летнего португальского нападающего Фелипе Кардосо.

Подопечные Магомеда Алиева после шести туров РПЛ занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре очка, которые были добыты благодаря ничейным исходам.