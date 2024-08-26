Бывший форвард «Динамо» встал на защиту Тюкавина

Этот сезон лидер столичного «Динамо» Константин Тюкавин начал неудачно, забив всего один гол в семи встречах. Экс-форвард «Динамо» Олег Терёхин поддержал футболиста.

Известный в прошлом нападающий подчеркнул, что Константин очень старается, но он один не может сделать результат. Также по мнению эксперта, клубу пора подумать о трансферах.

«Все наговаривают на Тюкавина, но он ведь один. Тюкавин делает всё, что может. Я всегда говорил, что можно проиграть лидерам, но главное — забирать очки с командами послабее. Может, в «Динамо» поймут, что надо приобретать футболистов», - приводит слова Терехина «Чемпионат».

В это воскресенье футболисты московского клуба проиграли на своем поле «Краснодару» со счетом 0:1. После встречи, наставник «бело-голубых» также в разговоре с журналистами сказал о том, что их состав до конца не сформирован. Команда располагается на четвертом месте и отстает от «Локомотива» на три очка.