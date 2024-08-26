Сперцян кратко высказался об интересе к нему со стороны «Ланса»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян кратко отреагировал на информацию, что в его услугах был заинтересован французский «Ланс».

«Ланс»? Было, но прошло», — приводит слова Сперцяна «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение 24-летнего футболиста сборной Армении с «быками» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых он смог отметиться двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее СМИ сообщали, что Сперцян продлил контракт с «Краснодаром», однако ещё не было официального подтверждения.