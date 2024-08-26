Обляков высказался о реализации моментов у ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о том, что у столичного клуба не самая лучшая реализация моментов в нынешнем сезоне.

«Стараемся, делаем всё возможное, чтобы реализовывать свои моменты. Да, не всегда получается, но мы работаем над этим», - приводит слова Облякова «Матч ТВ».

Напомним, что в субботу, 24 августа, «армейцы» на своём поле разгромили тольяттинский «Акрон» (4:0) в матче шестого тура Российской премьер-лиги и на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков. В следующем туре подопечные Марко Николича на выезде сыграют против «Химок».