Марио Фернандес рассказал, хотел бы он ещё поиграть в России

Бывший защитник московского ЦСКА и питерского «Зенита» Марио Фернандес рассказал, хотел бы он ещё поиграть в чемпионате России.

33-летний футболист отметил, что хотел сыграть в РПЛ, которая является для него первой опцией.

«Для меня и моей семьи это был бы наилучший вариант. Но посмотрим, как всё будет в действительности», - приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

Напомним, что Фернандес на протяжении десяти лет выступал за московский ЦСКА (2012-2022), а последний сезон он провел в «Зените». На его счету также 33 игры за сборную России во всех турнирах, за которую он дебютировал в 2017 году.