Марио Фернандес впервые высказался об уходе из «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Марио Фернандес впервые высказался об уходе из питерского клуба.

Экс-игрок сборной России отметил, что команда с берегов Невы предлагала ему новый контракт, однако он принял решение отказаться от него.

«Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению», — приводит слова Марио Фернандеса «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что контракт не был продлён из-за проблем со здоровьем у 33-летнего футболиста.

В составе «Зенита» Фернандес принял участие в 18 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых не смог отметиться результативными действиями.