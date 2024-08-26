Тарас Бурлак: Считаю, что на длинной дистанции «Зенит» – безоговорочный фаворит

Бывший футболист казанского «Рубина» Тарас Бурлак высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что в начале сезона был уверен, что «Зенит» станет чемпионом, однако после травм лидеров могут возникнуть проблемы.

«Однако все равно считаю, что на длинной дистанции «Зенит» – безоговорочный фаворит. Класс игроков у них выше, они дожимают в сложные моменты, забивают», - приводит слова Бурлака «РБ Спорт».

После шести туров чемпионата России питерский клуб занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирущему «Локомотиву» одно очко.