Джанашия: Знаю, что «Локомотив» хочет Джикию

Бывший футболист московского «Локомотив» Заза Джанашия высказался об игре столичного клуба в нынешнем сезоне.

Джанашия отметил, что на данный момент у «железнодорожников» нет проблем, однако они могут появиться, и, по его мнению, им нужно приобрести защитника.

«Знаю, что сейчас Джикию хотят в «Локо», и это будет хорошо. Проблемы «Локомотива» как раз могут быть связаны именно с этим: защитников мало, заменять в случае чего будет уже некем», - приводит слова Джанашии «Чемпионат».

Напомним, что на данный момент 30-летний футболист находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с московским «Спартаком».