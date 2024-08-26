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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал команду РПЛ, которая его удивила - это не «Спартак»

26 Августа 2024 • 13:24 Комментировать

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о лидерстве столичного «Локомотива» после шести туров чемпионата России.

«Я действительно удивлен их результатами. Думаю, что не я один. Это действительно неожиданно. Сейчас команда удивляет. Честно, я такого от них не ожидал», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В рамках шестого тура Премьер-лиги «железнодорожники» отпраздновали домашнюю победу над «Ростовом» со счетом 3:2. Подопечные Михаила Галактионова набрали 15 баллов и занимают первое место, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой
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