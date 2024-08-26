Мостовой — об РПЛ: «Может быть, у нас пришло время сменить победителя»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что питерский «Зенит» в последних двух играх проявил себя не самым лучшим образом, поэтому в чемпионате будет интрига, и это уже видно сейчас.

«Может быть, у нас пришло время сменить победителя. Уже в прошлом сезоне «Зенит» потрепали, но «Краснодар» сделал им подарок», - приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после шести туров чемпионата России в турнирной таблице лидирует московский «Локомотив» с 15 очками в активе.