Медведев анонсировал переход нападающего в «Зенит» - это не Соболев

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», дал комментарий по возможному подписанию аргентинского форварда Лусиано Гонду.

«Игрок проходит медосмотр», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что правами на 23-летнего футболиста владеет аргентинский клуб «Аргентинос Хуниорс». Гонду близок к подписанию с «сине-бело-голубыми» четырехлетнего трудового соглашения.

После шести туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. В последнем матче питерцы на своем поле сыграли вничью со столичным «Спартаком» (0:0).