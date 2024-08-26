Щербаченко: «Запутывание «Спартака» сыграло с «Зенитом» злую шутку»

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сопоставил игру «Зенита» и «Спартака» в очном матче шестого тура РПЛ (0:0).

- Только неуверенная в себе команда пытается так запутать соперника, как это делал «Зенит» перед матчем со «Спартаком». Никто бы не рисковал Венделом и Педро – значит, травмы у них были незначительные. Этот момент сыграл злую шутку с «Зенитом». «Спартак» подошёл к матчу более подготовленным, мотивированным и конкретным.

В действиях спартаковцев на поле прослеживалось больше логики, и они лучше понимали, как вскрывать чужую оборону, хотя это не вылилось в очевидное преимущество. «Зенит» тоже проводил хорошие отрезки – квалификация игроков позволяла. При этом питерцам не хватило на поле джокера – а точнее, лидера. В данном случае – Глушенкова.

«Зенит» нервничал, а «Спартак» был более раскрепощён. Я не согласен что Латышонок творил какие-то суперсэйвы. Он брал те мячи, которые вратари и должны брать. Кто сделал суперспасение, так это Барриос.

Когда удалённый Эракович уходил с поля, возникла своеобразная ситуация, – тренер соперника поцеловал его. «Зенит» должен больше радоваться этой ничьей, чем «Спартак», – заключил Щербаченко.

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