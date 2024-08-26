Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «Запутывание «Спартака» сыграло с «Зенитом» злую шутку» эксклюзив

26 Августа 2024 • 12:56 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сопоставил игру «Зенита» и «Спартака» в очном матче шестого тура РПЛ (0:0).

- Только неуверенная в себе команда пытается так запутать соперника, как это делал «Зенит» перед матчем со «Спартаком». Никто бы не рисковал Венделом и Педро – значит, травмы у них были незначительные. Этот момент сыграл злую шутку с «Зенитом». «Спартак» подошёл к матчу более подготовленным, мотивированным и конкретным.

В действиях спартаковцев на поле прослеживалось больше логики, и они лучше понимали, как вскрывать чужую оборону, хотя это не вылилось в очевидное преимущество. «Зенит» тоже проводил хорошие отрезки – квалификация игроков позволяла. При этом питерцам не хватило на поле джокера – а точнее, лидера. В данном случае – Глушенкова.

«Зенит» нервничал, а «Спартак» был более раскрепощён. Я не согласен что Латышонок творил какие-то суперсэйвы. Он брал те мячи, которые вратари и должны брать. Кто сделал суперспасение, так это Барриос.

Когда удалённый Эракович уходил с поля, возникла своеобразная ситуация, – тренер соперника поцеловал его. «Зенит» должен больше радоваться этой ничьей, чем «Спартак», – заключил Щербаченко.

«Сине-бело-голубые» продолжают опережать «красно-белых» в турнирной таблице на три очка.

Медведев объяснил появление Вендела и Педро в стартовом составе «Зенита» на матч против «Спартака»

Балахнин считает, что «Спартак» выбрал правильную стратегию на матч с «Зенитом»

Представитель Гонду: «Да, действительно Лусиано уже направляется в Россию»
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Фёдор Щербаченко ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Августа
12:56
Щербаченко: «Запутывание «Спартака» сыграло с «Зенитом» злую шутку»
09:00
Великие комбинаторы «Зенита», поцелуй Станковича и холостой дубль Роналдо
25 Августа
20:45
​Круговой: «Без Вендела и Глушенкова «Зенит» посыпался» 1
18:25
​Балахнин: «Спартак» становится всё лучше и лучше»
17:24
​Тарханов: «Что-то у «Зенита» не получилось со «Спартаком»
15:20
Балахнин считает, что «Спартак» выбрал правильную стратегию на матч с «Зенитом» 1
14:11
Кечинов назвал условие, при котором «Спартак» может побороться за чемпионство
13:35
Миллер: «Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра» 1
13:31
Гранат объяснил, почему «Зенит» и дальше будет терять очки
13:28
Кирьяков: «В игре с «Зенитом» «Спартаку» не хватило мощного центрального нападающего, чтобы продавливать соперника»
13:20
Непомнящий: «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство
13:08
Чернов оценил игру Мартинса в матче против «Зенита»
13:01
Эракович извинился за удаление в матче со «Спартаком»
12:06
Сёмин: «Зенит» не находится на недосягаемом уровне
11:28
Александр Мостовой — о том, что Умяров был признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Спартак»: «Шутка какая-то»
11:21
Зобнин оценил судейство в матче против «Зенита»
10:38
Михаил Боярский: «Спартак» играл лучше «Зенита»
24 Августа
23:52
Мостовой рассказал, что «Спартаку» не хватило такого игрока как Соболев в матче против «Зенита»
22:33
Червиченко считает, что Соболев сейчас бы пригодился «Зениту»
21:46
Педро — о ничьей со «Спартаком»: Мы не хотели такого результата
21:14
Латышонок рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Спартаком»
21:08
Аршавин подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Спартаком»
20:58
Бывший тренер «Спартака» считает, что «Зениту» повезло сыграть вничью с командой Станковича
20:56
Булыкин: «Ничья с «Зенитом» пойдёт на пользу «Спартаку» в плане приобретения уверенности»
20:52
Рябчук поехал на обследование в больницу после матча против «Зенита»
20:42
Защитник «Спартака» Чернов — о «Зените»: Рано на них повесили золотые медали
20:37
Умяров: «После удаления Эраковича чуть-чуть расслабились»
20:36
Станкович рассказал, почему поцеловал удалённого Эраковича
20:25
Станкович: «Нужно отдать должное в том числе вратарю соперника, он провёл отличный матч»
20:25
Семак — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Обе команды не наиграли на победу»
20:16
Семак: «Выставили игроков с российским паспортом, тех, кто смотрелся лучше, но пришлось менять их»
20:13
Станкович — о матче против «Зенита»: Я более чем доволен своими ребятами
20:08
Семак: «Моментами мы в меньшинстве играли лучше, чем в равных составах» 1
20:07
Станкович — о Рябчуке: «У него была кровь при мочеиспускании в перерыве матча с «Зенитом»
19:55
Мостовой: Теперь мы понимаем, что «Спартак» — конкурент «Зениту»
19:50
«Спартак» не пропускает в РПЛ на протяжении четырёх игр
19:50
Из-за них «Спартак» мог проиграть даже в большинстве: три худших игрока матча против «Зенита» 4
19:44
«Зенит» и «Спартак» в третьем матче подряд в Санкт-Петербурге не смогли забить
19:31
Удаление Эраковича и ранние замены: «Зенит» со «Спартаком» на голы не сподобились 7
19:17
Бывший арбитр РПЛ Федотов отреагировал на удаление Эраковича в матче против «Спартака»
19:01
Защитник «Зенита» Эракович удалён в матче против «Спартака»
17:58
Вратарь «Акрона» Волков — о поражении от ЦСКА: Вся наша игра была провальной
17:16
Медведев объяснил появление Вендела и Педро в стартовом составе «Зенита» на матч против «Спартака»
17:16
Станкович: «Очень важно иметь командный дух, который понадобится в том числе и сегодня»
17:11
Семак: «Ждать, что мы на голову сильнее других, конечно же, не приходится»
17:08
Аршавин сделал выбор между Кордобой и Соболевым
17:00
«Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
16:57
Радимов: «Спартак» не так безнадежен, как был раньше»
16:20
«Зенит» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч РПЛ 1
16:11
Дуарте и Николсон не прилетели в Санкт-Петербург
16:00
Бывший форвард «Спартака» Маркао — о Виллиане Жозе: «Ему нужно чуть-чуть времени» 2
13:07
Орещук: «Дзюба на две головы сильнее Соболева»
12:51
Заварзин: «У «Спартака» вообще нет шансов победить в Санкт-Петербурге»
12:37
Орещук: «Почему бы Угальде не замахнуться на звание лучшего бомбардира?»
12:23
Бышовец: «Спартак» оставил очень хорошее впечатление в последних матчах»
11:54
Орещук: «Рано петь оды Станковичу»
11:24
Мостовой: «У «Спартака» точно будут шансы в матче с «Зенитом»
11:13
Агент: «Возвращение Жиго в Россию возможно, но приоритет — это «Спартак»
10:31
Гершкович – о том, ранимый ли «Спартак» Станковича
09:54
Кечинов: «Не думаю, что после победы над «Зенитом» фанаты полюбят Станковича»
09:39
Малафеев: «Под руководством Станковича «Спартак» демонстрирует более интересный футбол»
09:26
Радченко: «Шансы «Зенита» и «Спартака» — 50 на 50»
09:00
«Зенит» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на Дерби двух столиц в 6-м туре РПЛ
02:08
Зенит - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:52
​Кечинов: «Хочу посмотреть на «Спартак» на фоне «Зенита»
23 Августа
22:37
Деменко: «Спартак» в игре с «Зенитом» должен воспользоваться своим шансом»
20:21
Мостовой: «В матче «Зенита» и «Спартака» ожидаю осторожный футбол» 1
17:23
Зобнин и Чернов отправились со «Спартаком» в Санкт-Петербург
17:00
Актуальная ставка и прогноз на матч Зенит — Спартак РПЛ — 24 августа 2024
16:13
Александр Мостовой отреагировал на решение КДК РФС не дисквалифицировать Клаудиньо
15:36
КДК РФС не дисквалифицировал Клаудиньо, — он сыграет против «Спартака»
15:09
«Зенит» продлил контракты с Клаудиньо и Венделом
13:52
Егор Титов — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Шансы — 51 на 49»
22 Августа
20:03
Дуглас Сантос – о потерях «Зенита»: «У нас есть и другие футболисты»
19:35
Дуглас Сантос: «Игра в обороне – одна из самых сильных наших сторон»
18:49
Колосков: «Все превратили «Зенит» в непробиваемый клуб, но это не так»
16:44
Умяров поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
16:12
Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» 1
14:22
Черданцев и Богданов будут комментировать матч между «Зенитом» и «Спартаком» 1
13:37
Дьяков высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»
12:57
Дьяков поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»
12:33
Гершкович высказался о возможном переходе Соболева в контексте матча «Зенит» – «Спартак» 3
12:24
Семак высказался о возможном наказании Клаудиньо
12:19
Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
12:03
Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем против «Спартака»
12:01
Бушманов рассказал, в чём видит шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»
11:34
Сочнов объяснил, почему было бы лучше, если бы Глушенков и Вендел сыграли против «Спартака»
11:25
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Спартак РПЛ — 24 августа 2024
10:02
Ширко рассказал, облегчит ли «Спартаку» задачу отсутствие у «Зенита» Глушенкова и Вендела
08:25
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит — Спартак чемпионата России — 24 августа 2024
21 Августа
23:54
Актуальная ставка и прогноз на матч Зенит – Спартак чемпионата России – 24 августа 2024
21:20
Ширко оценил игру «Спартака» в атаке этом сезоне
19:28
Пономарёв рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом»
16:16
Кечинов: «Жду матч с «Зенитом», чтобы понять, насколько серьёзный уровень у «Спартака»
16:10
Угальде: «Для меня состав «Спартака» лучше состава «Зенита»
15:53
Смородская не считает, что потеря Глушенкова повлияет на «Зенит»
15:19
Широков назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» 1
14:52
Газзаев высказался о кадровых проблемах «Зенита» перед битвой со «Спартаком»
13:51
Давыдов: «Глушенков – лучший русский футболист»
13:46
Тошич: «Не могу радоваться успехам «Спартака», но я рад за Станковича»
20 Августа
16:43
Шалимов: «После травм Глушенкова и Вендела «Спартак» в матче с «Зенитом» может играть от себя» 1
16:23
Булыкин верит, что «Спартак» обыграет «Зенит» на выезде 1
16:18
Мостовой: «Игрокам «Спартака» не за что было уважать Абаскаля, в отличие от Станковича»
15:18
Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» 1
15:05
Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России
15:01
Непомнящий назвал ожидаемой осечку «Зенита»
14:45
Мостовой высказался о шансах в матче «Зенит» - «Спартак» 1
14:19
Орлов оценил шансы в матче «Зенит» - «Спартак» 2
13:50
Орлов оценил «Спартак» Станковича
13:23
Угальде ответил на вопрос об отстранении Соболева в «Спартаке»
13:20
Пономарёв: Соболев - переоцененный футболист, его разбаловали деньгами
13:17
Орлов назвал травму Глушенкова странной 2
13:10
«Иначе чемпионом не станешь»: Орлов предсказал действие «Зенита» 1
12:32
Хомуха рассказал, как «Зенит» будет играть, потеряв двух лидеров
12:16
Стало известно, когда «Зенит» сделает новое предложение «Спартаку» по Соболеву 2
19 Августа
17:49
Деменко объяснил, почему у Станковича раскрываются легионеры
11:31
Глебов кайфует от слухов о переходе в «Спартак»
10:12
Булыкин: «Игра с «Зенитом» будет для «Спартака» проверкой после хороших игр, но со средними соперниками»
18 Августа
22:16
Станкович поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
20:45
Булыкин верит в чемпионство «Спартака»
20:31
Угальде отреагировал на травмы Глушенкова и Вендела перед очным матчем между «Зенитом» и «Спартаком»
17:21
Глушенков наверняка пропустит матч «Зенита» со «Спартаком»
14 Августа
22:47
Зорин — об игре с «Зенитом»: «Лёгкого матча быть не может»
07 Августа
12:41
Руслан Литвинов: Постараемся стать первой командой, которая остановит Глушенкова
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Винисиус обратился к Беллингему, которого потерял «Реал» Суарес установил рекорд «Интер Майами» Канчельскис — о вратаре «Манчестер Юнайтед» Онана: «Взяли авантюриста, вратарь должен быть надёжным» Гвардиола назвал самого совершенного нападающего - это не Роналду Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» «Скоро объявят»: Орещук назвал следующий клуб Соболева Кьеза дал ответ «Барселоне» Гюндоган подвёл итоги первого матча за «Манчестер Сити» после возвращения из «Барселоны»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Известны сроки восстановления Глушенкова Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Августа
13:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об РПЛ: «Может быть, у нас пришло время сменить победителя»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Медведев анонсировал переход нападающего в «Зенит» - это не Соболев
12:50 · Россия. Премьер-лига
Богосавац и Бериша выбыли на шесть месяцев официально
12:50 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани»: «Кордоба не мог ни убежать, ни обработать толком» эксклюзив
12:46 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал грубейшую ошибку Карасёва в матче «Динамо» - «Краснодар»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Глебов ответил на вопрос о «Спартаке»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Олакунле Олусегун: «Я думаю, что 50% России болеет за «Краснодар»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Глебова высказался о возможном трансфере игрока в «Спартак»
12:26 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» накажут после матча с «Зенитом»
12:24 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» прокомментировали возможный уход Глебова
12:20 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Команда, которая подпишет меня, сорвёт джекпот»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Пять игроков ЦСКА попали в символическую сборную шестого тура РПЛ по версии WhoScored
12:08 · Россия. Премьер-лига
Солдатенков высказался о победе над «Пари НН»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Глава «Динамо»: Сердце ёкает, когда Карасёва назначают на наш матч
11:35 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» объяснили, зачем подписали марокканского форварда
11:21 · Россия. Премьер-лига
Шипицин оценил очередную победу «Краснодара» над «Динамо» эксклюзив
11:17 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил шансы «Динамо» и «Краснодара» на чемпионство
11:11 · Россия. Премьер-лига
Гладилин удивил выбором лучшего игрока «Спартака» на старте сезона эксклюзив
10:43 · Россия. Премьер-лига
Ленини прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Динамо»
10:37 · Россия. Премьер-лига
В сборной России рассказали о травме Лунёва
10:32 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: «Представить «Локомотив» без Батракова невозможно, как ЦСКА без Облякова»
10:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» показал, что может быть смелым, а «Зениту» трудно без лидеров: итоги центрального матча 6-го тура РПЛ
09:54 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, кого нужно купить «Зениту»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил работу судей в матче «Зенита» и «Спартака»
08:34 · Россия. Премьер-лига
Шалимов прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти на Лаксальте 1
Все новости
Рекомендуем