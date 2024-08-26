Грозненский «Ахмат» лишился двух своих лидеров на шесть месяцев после матча шестого тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:3), об этом сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитнику Бернарду Берише, который получил травму ахиллова сухожилия, потребуется операция, которая пройдёт в одной из специализированных клиник за рубежом.

Защитнику Мирославу Богосавцу была сделана МРТ, которая выявила «субтотальный разрыв крестообразной связки». Ему также редстоит хирургическое вмешательство и лечение.

«Ахмат» посла шести туров чемпионата России занимает 15-е место в турнирной таблице с четырьмя очками в активе.