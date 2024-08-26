Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча «Динамо» – «Краснодар» (0:1) в шестом туре чемпионата России.

- Интересная получилась игра. И моментов было много, особенно во втором тайме, под занавес. Вратари здорово сыграли. Агкацев тащил, Лунёв, и Лещук тоже спасал свою команду. Кордоба мог пару моментов порешать и успокоить игру, но как-то выглядел тяжеловато, без лёгкости. Не в форме, наверное. Ни убежать не мог, ни обработать толком.

- «Краснодар» догнал «Динамо» по очкам, до первого места три балла. Неплохо для «быков»?

- Если так посмотреть, то на данный момент в турнирной таблице поправили своё положение после не совсем удачного старта, на котором немножко не добрали очков

- А как ещё можно посмотреть?

- Если начать по игре разбирать, то заметно, что в каких-то аспектах стоит ещё прибавлять. В той же реализации, например, – уточнил Селин.

Следующий официальный матч «Краснодар» проведёт против «Пари НН» в Кубке России, а в чемпионате «чёрно-зелёные» в первый день осени сразятся с лидирующим «Локомотивом».