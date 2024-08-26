Сёмин назвал грубейшую ошибку Карасёва в матче «Динамо» - «Краснодар»

«Грубейшая ошибка судьи, когда он не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в моменте с Лаксальтом. Я удивлён, что судьи на VAR не позвали Карасёва посмотреть эпизод. Много случается судейских ошибок», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».