Сёмин назвал грубейшую ошибку Карасёва в матче «Динамо» - «Краснодар»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о работе судей на матчах российского чемпионата.
«Грубейшая ошибка судьи, когда он не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в моменте с Лаксальтом. Я удивлён, что судьи на VAR не позвали Карасёва посмотреть эпизод. Много случается судейских ошибок», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».
Поединок «Динамо» и «Краснодара» прошел на стадионе «ВТБ Арена» и завершился со счетом 0:1. После этой встречи московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «быки» располагаются на четвертой строчке.
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