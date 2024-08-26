Глебов ответил на вопрос о «Спартаке»

Хавбек и капитан «Ростова» Данил Глебов в беседе с представителями СМИ высказался относительно своего будущего.

«Не знаю подробности, какие там разговоры. Может, до конца карьеры будут говорить о «Спартаке»? Разговаривал с Валерием Георгиевичем, обсуждали ситуацию. Подробностей лучше не выносить», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Глебов играет в «Ростове» с 2019 года. Срок действующего контракта между 24-летним футболистом и «жёлто-синими» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в восемь миллионов евро.