Олакунле Олусегун: «Я думаю, что 50% России болеет за «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что большое количество людей в России болеют за его команду.

«Уверен, каждый человек любит и уважает «Краснодар», у нас всегда много болельщиков на домашних и выездных играх. Я думаю, что 50% России болеет за «Краснодар», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, что вчера, 25 августа, подопечные Мурада Мусаева в матче шестого тура Российской премьер-лиги на выезде обыграли московское «Динамо» (1:0) и поднялись на третье место в турнирной таблице. В следующем туре они сыграют в гостях против столичного «Локомотива». Матч пройдёт в воскресенье, 1 сентября.