Агент Глебова высказался о возможном трансфере игрока в «Спартак»

Футбольный агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, высказался насчет будущего футболиста.

«Могу только повторить то, что сказали руководители и главный тренер. Если клуб говорит, что предложения нет, то что можно добавить?» - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глебов защищает цвета «Ростова» с 2019 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2028-го. Трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне РПЛ Данил провел семь поединков и забил один гол.