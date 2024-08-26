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Агент Глебова высказался о возможном трансфере игрока в «Спартак»

26 Августа 2024 • 12:31 Комментировать

Футбольный агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, высказался насчет будущего футболиста.

«Могу только повторить то, что сказали руководители и главный тренер. Если клуб говорит, что предложения нет, то что можно добавить?» - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глебов защищает цвета «Ростова» с 2019 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2028-го. Трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне РПЛ Данил провел семь поединков и забил один гол.

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