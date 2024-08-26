«Спартак» накажут после матча с «Зенитом»

Московский «Спартак» будет наказан за поведение своих болельщиков во время гостевого поединка шестого тура РПЛ с петербургским «Зенитом». Во время встречи фанаты «красно-белых» кричали: «Зенит» - позор российского футбола».

«По материалам СМИ рассмотрим поведение болельщиков «Спартака» в матче против «Зенита», - приводит «Спорт-Экспресс» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась вничью со счетом 0:0. После этого результата «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, а «красно-белые» - пятое.