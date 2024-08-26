В «Ростове» прокомментировали возможный уход Глебова

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов высказался о будущем полузащитника Данила Глебова.

«Если будет предложение — будем смотреть. Предложения сейчас нет, только разговоры», — приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что в услугах 24-летнего опорного полузащитника заинтересован московский «Спартак».

Контракт Глебова с командой с берегов Дона рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в восьми встречах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом.