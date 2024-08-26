Дзюба: «Команда, которая подпишет меня, сорвёт джекпот»

Бывший нападающий московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что его новому клубу сильно повезет.

«Команда, которая подпишет меня, сорвет джекпот? Само собой. Это даже не обсуждается», - передает слова 36-летнего российского бомбардира «РБ Спорт».

Напомним, что последним местом работы Дзюбы был московский «Локомотив». В настоящий момент опытный нападающий является свободным агентом.

В прошлом сезоне Артём принял участие в 21 поединке чемпионата России. Нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.