Пять игроков ЦСКА попали в символическую сборную шестого тура РПЛ по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored огласил символическую сборную шестого тура Российской премьер-лиги. В число 11 лучших футболистов попали пять представителей московского ЦСКА.
Сборная шестого тура РПЛ по версии WhoScored:
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар», 8,5*);
Защитники: Эли Даса («Динамо» Москва, 7,1), Мойзес (ЦСКА, 8,4), Виллиан Роша (ЦСКА, 8,0), Томас Гальдамес («Крылья Советов», 8,4);
Полузащитники: Роналдо («Ростов», 8,4), Иван Обляков (ЦСКА, 10,0), Виктор Давила (ЦСКА, 8,2), Франко Ороско («Крылья Советов», 8,4);
Нападающие: Алексей Батраков («Локомотив», 8,8), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, 8,2).
* — оценка за матч.
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