Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался о победе над «Пари НН» (3:1) в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что первый тайм шёл по сценарию его команды.

«Но во втором тайме, после стандарта, пропустили обидный мяч. После него пришлось менять игру», — приводит слова Солдатенкова «Чемпионат».

Подопечные Игоря Осинькина занимают девятое место в турнирной таблице с шестью очками в активе. В следующем туре самарский клуб на своём поле сыграет против махачкалинского «Динамо». Встреча пройдёт в воскресенье, 1 сентября. Начало - в 17:30 по московскому времени.