Глава «Динамо»: Сердце ёкает, когда Карасёва назначают на наш матч

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о неудачах команды в матчах, которые обслуживает судейская бригада Сергея Карасёва.

«Когда видим его фамилию напротив нашего матча, сердце ёкает. Не могу сказать, что наши неудачные результаты в матчах, которые обслуживает Карасёв, связаны с ним, но такая тенденция присутствует», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что в шестом туре чемпионата России «Динамо» на своем поле минимально уступило «Краснодару» со счетом 0:1.

После шести туров «бело-голубые» с 12 баллами занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.