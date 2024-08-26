В «Динамо» объяснили, зачем подписали марокканского форварда

Дмитрий Гафин, председатель совета директоров столичного «Динамо», прокомментировал трансфер марокканского нападающего Эль-Мехди Маухуба.

«Нам нужен был форвард, который добавил бы нам вариативности. У Эль-Мехди высокие скоростные качества, хороший прыжок. Он очень агрессивный нападающий, который добавит нам мощи», - рассказал руководитель в интервью «Чемпионату».

Напомним, что до перехода в московский клуб Маухуб выступал у себя на родине за «Раджу».

В последнем матче «Динамо» уступило «Краснодару» со счетом 0:1. По итогам шести туров москвичи занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.