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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин оценил очередную победу «Краснодара» над «Динамо» эксклюзив

26 Августа 2024 • 11:21 Комментировать
Динамо Москва
0:1
Краснодар

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от гостевой победы «быков» над московским «Динамо» в шестом туре РПЛ со счётом 1:0.

- Матч «Динамо» – «Краснодар» мне очень понравился. Давно не видел в нашем чемпионате таких игр – первые десять минут центра поля у команд, по-моему, просто не было. Постоянно атаковали одни, вторые. Мне кажется, было бы закономерно, если бы и те, и те очки заработали, но чуть больше повезло «Краснодару». В то же время это и заслуженная победа. Повторюсь, у «Динамо» было много хороших моментов, игра смотрелась. Поздравляю «Краснодар», – сказал Шипицин.

«Динамо» проиграло «Краснодару» четыре последних очных матча в Премьер-лиге.

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