Сёмин оценил шансы «Динамо» и «Краснодара» на чемпионство

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о вчерашнем поединке между «Динамо» и «Краснодаром» в рамках шестого тура чемпионата России.
«Хороший уровень футбола. «Динамо» имело преимущество, но уже в который раз они его не реализуют. «Краснодар» стал лучше играть в обороне. «Динамо» и «Краснодар» до последнего будут бороться за чемпионское звание», - приводит слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что встреча завершилась гостевой победой «Краснодара» со счетом 1:0. Единственный мяч в середине первого тайма забил Виктор Са.
По итогам шести туров «Динамо» и «Краснодар» находятся в топ-4 Премьер-лиги.
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