Сёмин оценил шансы «Динамо» и «Краснодара» на чемпионство

«Хороший уровень футбола. «Динамо» имело преимущество, но уже в который раз они его не реализуют. «Краснодар» стал лучше играть в обороне. «Динамо» и «Краснодар» до последнего будут бороться за чемпионское звание», - приводит слова специалиста «Чемпионат».