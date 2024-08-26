Колосков выделил, в чём слабость московского «Динамо»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, в чём «Динамо» нужно прибавить после поражения от «Краснодара» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

«Динамо» нужно прибавить в мужской игре, борьбе. В первом тайме почти все единоборства футболисты «Динамо» проиграли. Я с товарищем сидел на матче, и сошлись в том, что не единоборство, то «Краснодар» выигрывает.

Но всё же во втором тайме было видно, что потенциал есть у команды. Нас удивил Бителло, непонятно, как он готовился к матчу, практически не было видно его на поле. Но справедливым был бы ничейный результат», - сказал Колосков.

В турнирной таблице РПЛ после шести туров лидирует «Локомотив» с 15 очками.