Ленини прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Динамо»

Хавбек «Краснодара» Кевин Ленини дал комментарий после гостевой победы над московским «Динамо» (1:0) в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.
«Была очень хорошая игра. В матче было много переходов владения, но результат справедлив. В начале у нас были ничьи, но теперь побеждаем. Мы не так плохи. В футболе невозможно только выигрывать», - приводятся слова полузащитника на станицах «Чемпионата».
После шести проведенных туров краснодарский коллектив набрал 12 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева отстают от лидирующего «Локомотива» на три очка.
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