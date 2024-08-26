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Ленини прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Динамо»

26 Августа 2024 • 10:43 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Кевин Ленини дал комментарий после гостевой победы над московским «Динамо» (1:0) в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.

«Была очень хорошая игра. В матче было много переходов владения, но результат справедлив. В начале у нас были ничьи, но теперь побеждаем. Мы не так плохи. В футболе невозможно только выигрывать», - приводятся слова полузащитника на станицах «Чемпионата».

После шести проведенных туров краснодарский коллектив набрал 12 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева отстают от лидирующего «Локомотива» на три очка.

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