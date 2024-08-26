Ленини прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Динамо»

«Была очень хорошая игра. В матче было много переходов владения, но результат справедлив. В начале у нас были ничьи, но теперь побеждаем. Мы не так плохи. В футболе невозможно только выигрывать», - приводятся слова полузащитника на станицах «Чемпионата».