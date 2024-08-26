В сборной России рассказали о травме Лунёва

Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов поведал о состоянии здоровья вратаря московского «Динамо» Андрея Лунёва, получившего повреждение.

«Знаю, что Лунёву сделали КТ и нет серьёзных последствий. Насколько сильное сотрясение, покажет ближайшее обследование. Через два дня будет ясно», - цитирует специалиста «Чемпионат».

В текущем розыгрыше чемпионата страны 32-летний вратарь провел шесть матчей, в которых пропустил четыре мяча.

В начале сентября сборная России проведет две гостевые товарищеские встречи – против национальных команд Вьетнама и Таиланда.