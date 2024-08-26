Гасилин: «Представить «Локомотив» без Батракова невозможно, как ЦСКА без Облякова»

«Я видел его в ЮФЛ. Задатки были отчётливо видны. Представить «Локомотив» без Батракова невозможно, как ЦСКА без Облякова. Мне кажется, что даже у Глушенкова не такое влияние на «Зенит», - высказался Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».