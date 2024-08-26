Гасилин: «Представить «Локомотив» без Батракова невозможно, как ЦСКА без Облякова»

Экс-футболист Алексей Гасилин поделился мнением об игре талантливого полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.
«Я видел его в ЮФЛ. Задатки были отчётливо видны. Представить «Локомотив» без Батракова невозможно, как ЦСКА без Облякова. Мне кажется, что даже у Глушенкова не такое влияние на «Зенит», - высказался Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в шестом туре чемпионата России «железнодорожники» на своем поле обыграли «Ростов» со счетом 3:2. В нынешнем сезоне РПЛ 19-летний полузащитник провел шесть матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.
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