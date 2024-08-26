Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о лучшем игроке «Спартака» в начале сезона-2024/25.

«Я считаю, что лучшим в «Спартаке» на старте сезона является тренер команды. Все игроки выполняют те функции, которые есть. Станковичу удалось за этот период разобраться с Соболевым, встряхнуть команду, все игроки задвигались. Так что лучший игрок команды – Станкович», - сказал Гладилин.

Московский «Спартак» после шести туров набрал 11 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «красно-белые» сыграют против «Рубина» на своём поле. Игра состоится 31 августа в Москве.

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