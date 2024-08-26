«Спартак» показал, что может быть смелым, а «Зениту» трудно без лидеров: итоги центрального матча 6-го тура РПЛ

Центральный матч шестого тура естественно таил в себе ряд интриг. Одна из них – сможет ли «Спартак» прервать неудачную для себя серию игр в Санкт-Петербурге, которая длится с 2012 года. Если быть справедливым, то с 2007-го, ведь матч, который состоялся, никакой в себе интриги не нёс, так как «Зенит» гарантировал себе чемпионство.

Вторая интрига – это был первый большой матч для Станковича в «Спартаке». И многие задавались вопросом, кем окажется Деян – перестраховщиком или смельчаком. Как оказалось, ближе ко второму, но это мы ещё обсудим.

Третья интрига – сможет ли питерский клуб быть эффективным без своих лидеров. Благо для всех, что этот вопрос вообще снялся, так как Вендел смог принять участие в матче. Всё-таки такие сражения хочется смотреть, когда все боевые штыки в сборе.

Уже первый тайм показал, что Станкович смелый тренер. Его команда встречала оппонента высоко, стремилась владеть мячом против прямого конкурента. Не забываем, что «красно-белые» играли в гостях, и агрессивная игра в прессинг к лицу «Спартаку».

Сам матч напоминал шахматный поединок, где победить мог тот, кто первым ошибётся. И вот она, ошибка, пришла – красная карточка Эраковича пусть не повлияла на исход, но изменила дух содержания игры.

Однако в первые 10-15 минут после удаления хвалить хотелось именно «Зенит». Казалось, что москвичи не знают, что с этим большинством делать. Но они всего лишь переваривали изменения климата на поле. Они не могли морально подготовиться к тому, что им придётся реализовывать лишнего. Тем не менее через 10-15 минут после удаления хозяев давление у «Спартака» пошло приличное, и следовал удар за ударом. Всё это привело к тому, что тренерскому штабу питерцев пришлось делать замену – Горшкова вместо Клаудиньо.

Ключевым моментом был, конечно, прерванный удар Барко и головокружительный полёт Барриоса. Последний своему сейву радовался сильнее, чем забитому голу.

Почему этот матч похож на картину художника? Потому что каждый человек в итоге матча может видеть своё. Кто-то скажет, что по духу матча «Зенит» приобрёл одно очко, а «Спартак» потерял два. Кто-то заметит, что для Станковича этот матч равен победе, ведь кто ещё из наставников «красно-белых» играл так дерзко против «сине-бело-голубых» в гостях? Третий тип болельщиков мог сделать акцент на том, что в любом случае чемпионской интриге быть. Лично для меня – это главный итог матча «Зенит» – «Спартак».

Из-за них «Спартак» мог проиграть даже в большинстве: три худших игрока матча против «Зенита»

Антон Карасевич