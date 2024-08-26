Сперцян ответил на вопрос об уходе из «Краснодара»

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал новость о том, что он хочет покинуть «быков».

«Это не так. Я не говорил такого», - передает слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».

Ранее в прессе появилась информация, что Сперцян собирается сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Эдуард является воспитанником академии краснодарского клуба. В общей сложности он провел за первую команду 116 поединков, записав на свой счет 33 забитых мяча и 27 голевых передач. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2016 года. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.