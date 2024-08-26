Аршавин рассказал, кого нужно купить «Зениту»

«Глушенкова не хватает. Но он же по-любому будет играть. И всё равно надо купить ещё одного русского сильного. Купят ли того, на кого намёк? Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский», - приводит слова Аршавина «РБ Спорт».