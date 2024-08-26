Аршавин рассказал, кого нужно купить «Зениту»

Экс-форвард сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру «сине-бело-голубых» без полузащитника Максима Глушенкова.
«Глушенкова не хватает. Но он же по-любому будет играть. И всё равно надо купить ещё одного русского сильного. Купят ли того, на кого намёк? Не знаю. Шансов мало. Но нужен сильный русский», - приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
«Зенит» потерял Глушенкова из-за повреждения руки. Полузащитник перенес операцию и находится в лазарете.
В последнем поединке «Зенит» на домашнем стадионе сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 0:0. Питерцы с 14 очками занимают второе место в таблице.
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