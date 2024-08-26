Аршавин оценил работу судей в матче «Зенита» и «Спартака»

«Как оценю судейство? Нормально. На четыре с плюсом. Замена Мартинса из-за угрозы удаления? Там ему нужно было показывать жёлтую, когда он руками мяч схватил. Это было ещё до жёлтой», - передает слова Аршавина «РБ Спорт».