Аршавин оценил работу судей в матче «Зенита» и «Спартака»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе судей в недавнем поединке между «сине-бело-голубыми» и московским «Спартаком» в рамках шестого тура Премьер-лиги.
«Как оценю судейство? Нормально. На четыре с плюсом. Замена Мартинса из-за угрозы удаления? Там ему нужно было показывать жёлтую, когда он руками мяч схватил. Это было ещё до жёлтой», - передает слова Аршавина «РБ Спорт».
Напомним, что матч «Зенита» и «Спартака» завершился вничью со счетом 0:0. После шести туров чемпионата России питерцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, а москвичи находятся на пятой позиции.
Бан пользователя