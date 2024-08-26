Шалимов прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти на Лаксальте

Известный в прошлом игрок сборной России, а ныне эксперт Игорь Шалимов прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти в матче между московским «Динамо» и «Краснодаром».

«На мой взгляд, это пенальти. Лаксальт уходит от Черникова, выигрывает позицию, убегает. Элементы симуляции я у Лаксальта не вижу. Для меня странно, что не вмешался VAR», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что встреча завершилась минимальным поражением «Динамо» со счетом 0:1. После шести туров чемпионата России «бело-голубые» занимают третье место в таблице, а «быки» находятся на четвертой позиции.