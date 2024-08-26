Генич высказался о спорном эпизоде в матче «Локомотив» - «Ростов»

Комментатор Константин Генич поделился мнением о неназначенном 11-метровом в ворота московского «Локомотива» во вчерашнем поединке шестого тура РПЛ с «Ростовом».

«Мне кажется, это пенальти на Осипенко», - оставил сообщение Константин в социальных сетях.

В начале второго тайма судейская бригада посчитала, что нарушения правил в борьбе Ньямси и Осипенко не было.

Поединок завершился победой «железнодорожников» со счетом 3:2. Благодаря этому успеху подопечные Михаила Галактионова набрали 15 баллов и возглавили турнирную таблицу, обогнав петербургский «Зенит» (14).